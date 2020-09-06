06 сентября 2020, 15:23
«Россия 24» выпустила репортаж об итогах развития Карелии
В сюжете перечислены основные достижения региона и обозначены текущие проблемы
Секретарь совета безопасности Николай Патрушев в репортаже канала «Россия 24» сообщает, что благодаря деятельности госкомиссии в регион привлечено около 130 млпд. руб. инвестиций.
В качестве примеров успешной деятельности в сюжете рассказывается о Сегежском ЦБК, Онежском ССЗ и Онежском тракторном заводе.
Сообщается что в апреле этого года, правительством для региона принята новая индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Карелия.