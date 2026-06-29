Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 15% годовых

С 3 ноября Россельхозбанк увеличивает доходность по рублевым вкладам в рамках тарифного плана «Доходный»

Фото предоставлено пресс-службой АО Россельхозбанка

Теперь для новых вкладчиков[1] доступна максимальная ставка в размере 15% годовых при размещении средств на 3 года. Она будет действовать при выборе опции выплаты процентов в конце срока вне зависимости от способа открытия вклада (в отделении банка или через дистанционные каналы).

Для всех клиентов РСХБ до 13,5% повышены процентные ставки по вкладам «Доходный» и «Доходный Пенсионный». Данные условия актуальны на сроках размещения средств 6-9 месяцев: для вклада «Доходный» при условии выплаты в конце срока вклада и открытии через Интернет-банк или мобильное приложение и для вклада «Доходный Пенсионный» при условии выплаты в конце срока вклада.

«Срочные вклады по-прежнему остаются самым популярным средством сбережения россиян, так как обеспечивают дополнительный доход за непродолжительный период времени. В октябре 2023 года физические лица-клиенты Россельхозбанка разместили на вкладах на срок до 1 года более 140 млрд рублей», - прокомментировала директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

«Доходный» – это один из самых популярных вкладов РСХБ. Его можно открыть в рублях на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств – от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 3 000 рублей. Возможность пополнения и совершения расходных операций не предусмотрена. Максимальная сумма вклада не ограничена.

Вклад «Доходный Пенсионный» открывается при получении пенсии или при предоставлении заявления о перечислении пенсии на счет, открытый в РСХБ. Минимальный размер первоначального взноса по нему – 500 рублей.

Открыть вклад на любую сумму можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ. Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте банка.

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