Роспотребнадзор пояснил россиянам, нужно ли делать анализ на COVID-19

В настоящее время многих граждан беспокоит серьезный вопрос: отправляясь на отдых, должны ли они иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус? Портал News-24 приводит рекомендации специалистов по этому поводу.

По словам представителей Роспотребнадзора, данный документ необходимым, если россияне направляются отдыхать в санатории. Это компании, которые оказывают отдыхающим различные медицинские услуги. Как правило, санатории посещают люди, имеющие слабый иммунитет и не очень хорошее состояние здоровья, отдыхающие проживают там большим коллективом. Это означает, что все должны быть уверены в отсутствии COVID-19 друг у друга.

При этом справка с отрицательным анализом на коронавирус должна быть выдана не позднее, чем за 48 часов до отъезда в санаторий, в противном случае она учтена не будет.

Как пояснило ведомство, если туристы намерены проживать не в санатории, а в отеле, частном доме отдыха, гостевом доме или пансионате, то решение о необходимости предъявления справки решает директор заведения.

Роспотребнадзор рекомендовал наличие справки исключительно для санаторно-курортных организаций, однако отель может самостоятельно включить ее в список требуемых от приезжающих россиян документов.

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