Росбанк и МСП банк предложили программу поддержки бизнеса

Росбанк и МСП Банк предложили совместное решение для действующих клиентов-представителей малого и среднего бизнеса Росбанка - кредитование под 0% на выплату заработной платы

Кредитный продукт предназначен для финансирования выплат заработной платы и сохранения занятости наемных работников на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа. Расчёт размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита – до 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых. Основное условие – заемщик осуществляет деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях в соответствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определенных Правительством Российской Федерации. Подробности на сайте.

«Малый бизнес сегодня находится в предельно уязвимом положении, поэтому крайне важно оказывать ему любую возможную поддержку. Благодаря совместной программе Росбанка с МСП Банком предприниматели могут получить беспроцентный кредит на выплату заработной платы своим сотрудникам, что поможет сохранить людей, рабочие места и бизнес в это непростое время»

- прокомментировал Дмитрий Смирнов, директор департамента малого бизнеса Росбанка.

«Расширение доступа к беспроцентному кредитованию для сохранения занятости среди субъектов МСП – это наша возможность поддержать бизнес в непростых условиях, которые сложились сейчас в нашей стране и мире из-за распространения коронавируса. Мы рассчитываем, что благодаря льготной поддержке предприниматели смогут сохранить свой профессиональный коллектив и быстрее вернуться к полноценной работе после окончания ограничений»

- отметил Директор департамента региональных программ МСП Банка Михаил Афанасьев.

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