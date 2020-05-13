В Минфине Карелии сообщили о снижении доходов местных бюджетов

13 мая на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению депутаты вынесли вопрос о распределении между муниципалитетами дополнительных 600 миллионов рублей. Эту сумму в апреле 2020 года депутаты выделили из республиканского бюджета на поддержку районов в связи с эпидемией коронавируса.

Министр финансов Карелии Елена Антошина сообщила, что эти деньги будут распределяться только после 1 сентября 2020 года, когда станет ясна реальная финансовая картина в карельских районах. Она отметила, что уже выделенные органам местного самоуправления деньги осваиваются крайне медленно. Одновременно их доходы падают.

По информации Антошиной, если по итогам первого квартала 2020 года доходы местных бюджетов увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, то уже по итогам четырех месяцев зафиксировано снижение на 3%.

Конечно, апрель месяц показал по республиканскому бюджету более серьезную ситуацию. И по муниципальным образованиям снижение произошло на 29 процентов. Но это не по всем районам. По ряду районов у нас сложилось превышение – от 2 процентов в Медвежьегорском районе до 67 процентов по итогам четырех месяцев по сравнению с прошлым годом в Кемском районе,

- заметила министр.

По информации на 1 мая 2020 года, из 17,7 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов муниципалитеты израсходовали только 3,3 миллиарда рублей или 19%. Как отметила министр, процент освоения даже меньше прошлогоднего. Помимо этого, плохо осваиваются субсидии на выполнение полномочий местного самоуправления: из 6,4 миллиарда рублей истрачено всего 327 миллионов рублей.

Близки к катастрофе и планы по реализации национальных проектов. На их реализацию предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. Реально истрачено, по словам Антошиной, всего 135 миллионов рублей.

- Есть муниципалитеты, у которых нулевые расходы, - отметила она.