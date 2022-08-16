Родителей попросили не пускать детей на опасную площадку в Костомукше

На детской площадке «Мир детства», которую в начале лета закрыли после того, как ребенок ободрал лицо, до сих пор не уложили мягкое покрытие.

Комплекс с горками и качелями все еще закрыт для маленьких костомукшан, поскольку представляет опасность. Власти Костомукши обратились к родителям и попросили набраться терпения, а также не посещать с детьми площадку на улице Горняков, 2. Чиновники сообщили, что мягкое покрытие должны уложить до конца лета.

«Согласно контракту срок выполнения работ по укладке мягкого покрытия установлен до конца августа 2022 г»,

- говорится в официальной группе администрации городского округа.

Детская игровая площадка была оборудована осенью 2021 года, но мягкое покрытие уложить не успели, а работы перенесли на этот год. 8 июня детскую площадку закрыли по требованию следователей. Территорию городка и детские игровые комплексы обнесли лентой, однако их срывали. После череды инцидентов с детьми на площадках в Костомукше и Суоярви, прокуратура решила проверить все комплексы в Карелии на соответствие требованиям безопасности. (фото vk.com)