300-тонный кран пригнали в Карелию, чтобы подготовиться к зиме

Чтобы подготовить Петрозаводск к предстоящему отопительному сезону, в регион из Петербурга пригнали огромный кран. Об этом сообщил в своем аккаунте мэр города. На петрозаводской ТЭЦ из 45 мероприятий выполнено 38. На предприятии заканчивают капитальный ремонт паровой турбины, которая генерирует тепло. Также идет реконструкция магистрального трубопровода.

Чтобы тепло жителям столицы Карелии было подано своевременно, из Северной столицы привезли 300-тонный кран. По словам Владимира Любарского, в Карелии таких нет. Как пояснил сити-менеджер, техника помогла сократить сроки сварки магистрального трубопровода. Сваркой одновременно занимаются одиннадцать специалистов, часть из которых также прибыли из Петербурга.

По словам мэра, осталось сделать переврезку магистральной тепловой сети с временного трубопровода на основной. Эти работы запланированы на 26, 27 и 28 августа. Часть Петрозаводска из-за этого временно останется без горячей воды. Жителям Сулажгоры, Октябрьского, Железнодорожного, Первомайского районов, Центра, Зареки, Голиковки и Кукковки придется провести без воды с 26 до 29 августа. (фото со страницы главы города в соцсети)