В «РКС» рассказали, как оплатить коммунальные услуги дистанционно

Уважаемые клиенты АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ»! В связи с усилением мер по предотвращению распространения коронавируса просим вас ограничить личное посещение офисов обслуживания клиентов, в том числе и «Центра единого обслуживания».

Наши сотрудники делают все, чтобы ваше присутствие в наших офисах было безопасным: дезинфицируют рабочие места, места ожидания посетителей, сотрудники «РКС-Петрозаводск» пользуются антисептиками; но для того, чтобы по пути в офис и во время визита в «Центр единого обслуживания» вы не подвергали риску заражения инфекцией себя и своих близких, просим вас без острой необходимости в ближайшее время не посещать офисы обслуживания клиентов.

«РКС-Петрозаводск» предлагает оплачивать услуги и передавать показания счетчиков воды дистанционно. Пожалуйста, не забывайте оплачивать услуги вовремя во избежание начисления пеней и накопления долга!

Для физических лиц

Способы передачи показаний прибора учета:

Указать показания в соответствующей графе при оплате

По телефону (814-2) 56-04-31, в том числе с использованием интерактивного голосового меню IVR-системы

Через официальный сайт: форма «Показания счетчиков», сервис «Личный кабинет»

По электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru

Способы оплаты:

В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК

С помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн (оплата производится без дополнительных комиссий и сборов)

В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков (условия и величину комиссий и сборов уточняйте в банке)

В отделениях ФГУП «Почта России» (условия и величину комиссий и сборов уточняйте в отделении)

Онлайн-оплата через официальный сайт https://www.крц10.рф/

Для юридических лиц

По вопросам заключения, внесения изменений, расторжения договоров холодного водоснабжения и водоотведения с юридическими лицами просим обращаться по телефону 59-21-17 или писать на адрес электронной почты dogovor-sbyt@rks.karelia.ru.

Способы передачи показаний прибора учета:

Сведения о показаниях приборов учета потребителей - юридических лиц просим направлять на адрес электронной почты pribor@rks.karelia.ru.

Интересующие вас вопросы также можно задать на сайте, по электронной почте pwc-secretary@rks.karelia.ru или по телефону, указанному в договоре на услуги водоснабжения и водоотведения.

Напоминаем, у вас есть возможность отказаться от бумажной квитанции. Написав письмо на электронный адрес krc-feedback@rks.karelia.ru, вы можете ежемесячно получать квитанции по электронной почте. Так вы не только обезопасите себя от инфекции, но и поможете сохранить природу: чем меньше мы будем использовать бумаги, тем целее останутся леса!

Если у вас возникли какие-либо вопросы, обращайтесь по телефону колл-центра «Центра единого обслуживания» 56-04-31 или задавайте вопросы на сайте в форме обратной связи.

Онлайн-сервисы – это удобство, круглосуточная доступность и экономия вашего времени без риска для здоровья!