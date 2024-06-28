РКС показали, как работают канализационные очистные

«ПКС-Водоканал» провел экскурсию по канализационным очистным сооружениям. На экскурсию были приглашены все желающие, в том числе СМИ и жители районов Ключевая, Сайнаволок и п. Ужесельга, которые жалуются на неприятный запах. Участники экскурсии узнали об очистке стоков и увидели, что было сделано для минимизации запаха, связанного с процессом компостирования осадка сточных вод.

Напомним, в прошлом году для борьбы с запахом «ПКС-Водоканал» установили на главной насосной станции адсорбционный фильтр и фильтр предварительной очистки, смонтировали систему «мокрый барьер» над песколовками, аэротенками и на опорах по контуру иловых карт, где производится и хранится почвогрунт.

Аэротенки

«Мокрый барьер» был одобрен государственными органами, система вошла в «Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям». Ранее «Мокрый барьер» уже использовался на объектах коммунального хозяйства в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Альметьевске и Чебоксарах.

Система работает следующим образом: раствор для распыления «ОрганикАэр» подается в трубопровод высокого давления и распрыскивается через форсунки. Жидкость представляет собой совокупность эфирных масел и органических соединений, извлечённых из растений.

В ходе эксплуатации барьера сотрудники АО «ПКС-Водоканал» фиксируют концентрацию подачи растворов, температуру воздуха, скорость и направление ветра и, опираясь на собранные данные, разрабатывают график работы оборудования.

В главной насосной станции

В рамках борьбы с распространением сильного запаха провели исследования методом ольфактометрии, поскольку исследования по сероводороду и другим маркерным веществам не выявили превышения показателей. Ольфактометры – это специальные приборы, которые позволяют измерить запахи по степени его воздействия на человека. В ходе работы выяснилось, что доступные к использованию приборы могут улавливать только более концентрированные запахи.

На распространение запаха влияет и тот фактор, что город строится в сторону канализационных очистных сооружений. Исчезает естественный барьер в виде зеленых насаждений, на месте деревьев появляются высотные здания.

К решению проблемы привлечены ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института, преподаватели и студенты ПетрГУ, в том числе кандидат технических наук Елена Графова и директор Центра цифрового мониторинга северных и арктических экосистем ПетрГУ Алексей Кабонен.

Иловые карты

На экскурсии старший технолог КОС Светлана Горина и технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук рассказали о производстве почвогрунта из избытков активного ила. На данный момент это наилучший и самый экологичный способ утилизации осадка. Почвогрунт используют для восстановления грунтовых покрытий после проведения ремонтных и строительных работ, а также частично при благоустройстве Петрозаводска.

Мы постоянно ведем отбор проб всех партий почвогрунта, отправляем его на лабораторный контроль и после того, как получаем протокол, где написано, что наш почвогрунт соответствует всем требованиям, мы его используем,

– рассказал Виталий Остапчук.

Основываясь на информации, полученной в том числе от жителей Ключевой, технологи АО «ПКС-Водоканал» и ООО «ОКС Групп» сделали вывод, что барьеры, построенные по периметру карт, дают положительный эффект. Но его хотелось бы усилить. В этом году дополнительные установки системы «мокрый барьер» смонтировали поперек периметра иловых площадок, чтобы перехватить восходящий поток воздуха. Для этого установили более 700 метров труб и 220 форсунок.

Выращено на почвогрунте

На этом мероприятия по минимизации запаха не прекращаются. В планах компании – реконструкция и перекрытие первичных отстойников. АО «ПКС-Водоканал» воспользуется и рекомендациями ученых, которые будут получены в ходе исследований.

//Фото: РКС-Петрозаводск