Ревнивый россиянин привязал жену к машине и протащил по дороге

Молодая женщина освободилась и позвала на помощь, полиция завела уголовное дело

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Мужчина заподозрил жену в измене и жестоко ей отомстил. Молодая женщина смогла вырваться от изверга и рассказать об издевательствах полиции.

Жертвой нападения стала 29-летняя женщина в Оренбургской области. В полиции сообщили, что узнавший об измене мужчина вывез жену на автомобиле за пределы поселка Акбулак, избил и пригрозил убить. Женщина умоляла прекратить насилие, муж вытащил ее из машины, стал душить, а потом привязал ее ноги тросом к машине и нажал на газ. По земле он протащил ее около восьми метров. Пострадавшая освободилась и забежала в ближайшие двор, где попросила о помощи. Хозяин дома позвонил в полицию.

Пострадавшую доставили в больницу, оказали медицинскую помощь. Женщина пришла в себя, успокоилась и смогла рассказать о произошедшем. В отношении мужа завели уголовное дело.