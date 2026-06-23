Дачников стали обманывать под видом обработки участков от паразитов

Мошенники стали чаще имитировать сануслуги для обмана россиян

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Мошенники стали чаще использовать схемы, связанные с санитарными услугами для частных домовладений, дачных поселков и садовых товариществ, стало известно изданию «Лента.ру».

Больше всего предложений от аферистов поступило по обработке участков от клещей, комаров, муравьев, ос и других паразитов. Так, по оценке специалистов, в течение апреля-начала июня этого года число выявленных фейковых объявлений и сайтов выросло на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля жалоб, когда дачники внесли предоплату за неоказанную услугу, выросла с 54 до 68 процентов.

Для массового мошенничества это удобная ниша, так как услуга сезонная, спрос возникает резко, а клиенту сложно заранее проверить качество исполнителя и состав применяемых препаратов, отмечают эксперты.

Мошенники создают сайты с локальной привязкой, используют названия районов и поселков, копируют фрагменты прайс-листов реальных санитарных служб и обещают более выгодные условия, чем у «конкурентов».

Псевдоспециалисты пользуются тем, что клиент не всегда понимает, какие документы должен предоставить исполнитель, какие препараты допустимы для обработки участка, как выглядит договор. Поэтому злоумышленники могут приехать на объект, имитировать работу дешевым раствором без понятного состава, а потом потребовать доплату за «сложный очаг заражения» или «обязательную повторную обработку». В других случаях услуга не оказывается вовсе.

Дополнительный риск создает дефицит добросовестных исполнителей в пиковые недели: легальные службы расписаны на несколько дней вперед, а мошенники обещают немедленный выезд и тем самым получают преимущество.

Для снижения рисков собеседники «Ленты.ру» призвали владельцев участков и управляющие компании проверять подрядчика до перевода денег, а не после появления сомнений, и не переводить предоплату на карту физлица.