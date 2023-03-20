Ребенок упал в костер во время игры в российском регионе

В Башкирии ребенок прыгал через костер и едва не погиб. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, восьмилетний мальчик вместе с братом построили шалаш. Чтобы согреться, дети развели костер и решили попрыгать через него.

В итоге младший мальчик не рассчитал свои силы и упал прямо в пламя. Ребенок получил ожоги третьей степени, его доставили в ожоговый центр. // Фото: unsplash.com