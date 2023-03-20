Названы дефицитные иномарки в России

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» рассказали, автомобили каких популярных брендов сейчас находятся в дефиците. Лидерство за французским брендом «Рено». Нехватка сохраняется и по южнокорейским брендам «Киа» и «Хендай», пишет РИА Новости.

Один из крупных дилеров отметил, что еще остаются небольшие запасы по «Фольксваген» и «Шкода». На авторынке в линейке SUV представлены «Хендай», «Киа», «Тойота», «Мазда», «Митсубиши», «Ниссан». Дефицит фиксируется в сегментах B и B+.

Как отмечает «Автостат», с марта 2022 года большинство автопроизводителей не поставляют машины на российский рынок из-за разрыва логистических цепочек или приостановки деятельности в России из-за внешних санкций.

Недавно был утвержден обновленный перечень товаров для параллельного импорта. В него включили двенадцать иностранных автомобильных брендов, включая «Рено», «Форд» и другие. // фото freepik.com