Люди отравились хлором на предприятии в российском регионе

В Иркутской области работники одного из предприятий отравились хлором из-за утечки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

По данным источника, четыре человека госпитализированы с отравлением. Еще двое - на амбулаторном лечении.

Следователи начали проверку после происшествия на предприятии. В СК уточнили, что выброс хлора произошел из-за свища в трубе. // Фото: unsplash.com