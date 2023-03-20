20 марта 2023, 07:48
Люди отравились хлором на предприятии в российском регионе
В Иркутской области выясняют обстоятельства массового отравления работников
В Иркутской области работники одного из предприятий отравились хлором из-за утечки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.
По данным источника, четыре человека госпитализированы с отравлением. Еще двое - на амбулаторном лечении.
Следователи начали проверку после происшествия на предприятии. В СК уточнили, что выброс хлора произошел из-за свища в трубе. // Фото: unsplash.com