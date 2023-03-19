Неопознанный беспилотник рухнул в Тульской области

В Тульской области упал неопознанный беспилотник. Об этом сообщает комитет по региональной безопасности области.

Инцидент произошел между населенными пунктами Петровское и Маловель днем 19 марта. Беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности рухнул в безлюдном месте вдали от жилых домов.

В районе происшествия работают оперативные службы. Подчеркивается, что угрозы безопасности населения нет. // Фото: unsplash.com