19 марта 2023, 17:35
Неопознанный беспилотник рухнул в Тульской области
Власти российского региона выясняют, что за аппарат упал в поле
В Тульской области упал неопознанный беспилотник. Об этом сообщает комитет по региональной безопасности области.
Инцидент произошел между населенными пунктами Петровское и Маловель днем 19 марта. Беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности рухнул в безлюдном месте вдали от жилых домов.
В районе происшествия работают оперативные службы. Подчеркивается, что угрозы безопасности населения нет. // Фото: unsplash.com