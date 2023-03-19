Врач назвала несовместимые с алкоголем продукты

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которыми не стоит закусывать алкоголь. Слова специалиста приводит Life.

Так, врач советует не сочетать спиртное со сладостями. В этом случае организм будет в первую очередь расщеплять сладкое, и человек рискует быстро опьянеть. Также не стоит закусывать овощами или салатом, поскольку эти продукты практически не задерживаются в желудке.

Помимо этого, со спиртным не сочетаются соленые, острые и жирные блюда. «Во-первых, огурчик, как и салатик, не играет никакой роли, он алкоголь не задержит. А во-вторых, если он с перчиком, соответственно, он еще и повредит слизистую. Плюс соль, которая задерживает жидкость в организме», - подчеркнула Соломатина. // Фото: unsplash.com