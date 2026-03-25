Ребенок пойдет под суд в Петрозаводске

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который передал мошенникам свою банковскую карту. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, подросток услышал от знакомых о необычном способе заработка и решил попробовать. Он выпустил на свое имя банковскую карту, а затем продал ее за 3000 рублей. В дальнейшем с помощью этой карты злодеи совершали противоправные действия.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело о дропперстве. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

