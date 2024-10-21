Ребенок пострадал в столкновении двух автомобилей на севере Карелии

В районе пересечения улиц Антикайнена и Надежды в Костомукше столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Рено». Как мы рассказывали ранее, авария попала на видео.

По сообщению паблика «64 параллель онлайн», в результате ДТП травмы получил ребенок, находившийся в «Рено». Несовершеннолетнюю доставили в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция Костомукши проводит проверку. // фото vk.com/64parallel