Разведчик-нелегал Андрей Безруков расскажет о переделе мира

Проектировочный семинар проекта "Азбука Будущего" о приграничной безопасности Карелии пройдет в Петрозаводске 9 марта (16+)

Безруков Андрей Олегович — полковник внешней разведки в отставке, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО. Более 20 лет жил за границей и вместе с супругой занимался нелегальной разведывательной деятельностью под именем Дональда Ховарда Хитфилда. В июне 2010 года был арестован вместе с супругой в Америке, ему были предъявлены обвинения в длительной подпольной деятельности в пользу России. В июле в Вене Безрукова вместе с ещё 9 российскими разведчиками-нелегалами обменяли на четырёх российских граждан, трое из которых были осуждены за госизмену в форме шпионажа, в том числе на Сергея Скрипаля.



Член президиума совета по внешней и оборонной политике, эксперт клуба «Валдай». Один из ведущих экспертов по вопросам геополитики, внешней и внутренней политики США, Франции и ряда других стран. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими орденами и медалями.

Семинар «Приграничная безопасность Карелии и передел мира» пройдет 9 марта в отеле Piter Inn, начало в 12 часов.

Подробности можно узнать по телефону +7 921 623 42 00. 16+

Регистрация на семинар в группе мероприятия – по ссылке.

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