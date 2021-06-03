Разметку наносят на дороги в Петрозаводске

Подрядчик ООО «Дорлайн» продолжает наносить разметку на отремонтированные участки дорог. Маркировку выполняют холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками и спрей-пластиком, сообщили в мэрии.

Рабочие обозначили «зебры» на пересечениях улицы Правды с Ключевским шоссе и улицей Льва Толстого. При благоприятной погоде организация продолжит наносить разметку и на других пешеходных переходах, расположенных на отремонтированных участках дорог. В рамках гарантийных обязательств подрядчик обновит нанесенную в 2020 году дорожную маркировку.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы на магистрали планируют нанести 17 тысяч кв. м разметки. В первую очередь разметку нанесут на пешеходных переходах возле образовательных учреждений и на отремонтированных участках дорог. (фото vk.com)