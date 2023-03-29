Раздевалки и туалеты хотят организовать на трассе «Фонтаны»

Раздевалки, туалеты и место общепита хотят в первую очередь организовать в стартовом городке на трассе «Фонтаны» в столице Карелии. К слову нынешний туалет на трассе «Фонтаны» горожан не устраивает – в нем нет дверей.

Компания АО «Петрагранит» готова обустроить стартовую площадку к следующему сезону, сообщил на своей странице сити-менеджер Владимир Любарский.

29 марта на заседании рабочей группы по планируемому благоустройству лыжни инвестор представил эскиз-проект. Общественники, по словам мэра, подтвердили, что увиденное укладывается в концепцию комплексного развития трассы.

Также инвестор хочет организовать на трассе пункт проката спортинвентаря, кафе, веревочный и эко-парк, лесной каток.

Еще один проект представили проектировщики ООО «Основа». Он состоит из трех этапов. На первый деньги есть, на второй средства могут найти лишь на проектирование, а на последний финансов нет.

На первом этапе предлагают благоустроить трассу от стартовой площадки до развилки, ширина будет 6 метров: 3,2 м. – пешеходная, а 2,8 м. – велосипедная часть. По словам Любарского, реализовать его планируют до начала следующего сезона. Брусчатку или асфальт обещают не использовать.

Второй этап предполагает благоустройство участка по трассе слева от развилки до мест «Фонтан -1» и «Фонтан – 2». На третьем предлагается благоустроить участок по трассе справа от развилки до мест «Развилка-2» и «Развилка-3». Трассу «Фонтаны» хотят состыковать с Кукковкой, чтобы петрозаводячане могли выходить на лыжню со стороны ТИЗ «Усадьба».

Кроме финансовых вопросов мэрии еще предстоит решить вопрос с принадлежностью земель, поскольку какие-то территории находятся в лесном фонде, другие относятся к Прионежскому району. Также придется проработать изменения в генплан. Это нужно, по словам мэра, для того, чтобы в будущем перспективу обустроить трассу в полном объеме никто не нарушил. В мэрии хотят сделать трассу круглогодичной и удобной для любителей разных видов спорта. // фото «Петрозаводск говорит»/ видео со страницы главы города ВК