30 июня 2021, 08:35
Раскрыты подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
32-летний Ростислав Гулбис скончался во время съемок в Костроме
Агент актера Ростислава Гулбиса Екатерина Гольцман раскрыла предварительные причины смерти артиста. Об этом сообщает Пятый канал.
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер 29 июня в возрасте 32 лет в Костроме. Там у него проходили съемки.
«Обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого пошел отек легких»,
- рассказала Гольцман.
Ростислав Гулбис - актер театра и кино. Родился в 1989 году, известность приобрел благодаря ролям в сериалах, среди которых «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Нагиев на карантине». Фото ria.ru