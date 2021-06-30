Раскрыты подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»

Агент актера Ростислава Гулбиса Екатерина Гольцман раскрыла предварительные причины смерти артиста. Об этом сообщает Пятый канал.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер 29 июня в возрасте 32 лет в Костроме. Там у него проходили съемки.

«Обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого пошел отек легких»,

- рассказала Гольцман.

Ростислав Гулбис - актер театра и кино. Родился в 1989 году, известность приобрел благодаря ролям в сериалах, среди которых «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Нагиев на карантине». Фото ria.ru