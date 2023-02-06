Рашид Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совбеза РФ

Рашида Нургалиева назначили первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Должность секретаря Совбеза занимает Николай Патрушев. Ранее его первым заместителем был Юрий Аверьянов, которого на прошлой неделе освободили от обязанностей.

В 1990-е Рашид Нургалиев служил в центральном аппарате ФСБ, в 1998 году занимал пост начальника отдела в Главном контрольном управлении президента РФ. С 2004 по 2012 год был главой МВД РФ. Заместителем секретаря Совбеза назначен в мае 2012 года. // фото Михаил Климентьев, ТАСС