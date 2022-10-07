Ралли-спринт «Михайловское» пройдет в Карелии в следующие выходные

Кубок Карелии по автоспорту - ралли-спринт «Михайловское» (6+) пройдет в Олонецком районе 15 октября. Начало ралли в 12:30.

В гонках примут участие экипажи из Карелии и других регионов Северо-Запада. Ожидается участие около 30 экипажей, сообщается в группе Центра спортивной подготовки.

Гонщикам предстоит пройти сложную трассу с трехмерными дорогами и закрученными поворотами общей протяженностью около 40 км. (фото vk.com)