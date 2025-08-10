Рабочий упал с высоты во время ремонтных работ в школе Карелии

Мужчина сорвался с лесов в Сегеже, он выжил, но травмирован. ЧП произошло 9 августа при ремонте школы №4, сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться». Рабочий получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

Ранее ЧП произошло в центре Петрозаводска. Также при падении с высоты травмирован мужчина. Но впоследствии выяснилось, что упал он не со здания театра на площади Кирова, а строящейся поблизости часовни святого Фаддея.

Мужчина помогал при возведении религиозного объекта. Пострадавшим оказался оператор одного из карельских СМИ. © «Петрозаводск говорит»