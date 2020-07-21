Пытка «Арией»: в Пяльме мучают соседей громкой музыкой

Текст: Георгий Чентемиров

Несколько жителей поселка Пяльма в Пудожском районе Карелии пожаловались на семью, живущую на берегу озера. По их словам, соседи – Дмитрий и Елена – издеваются над ними, дни напролет слушая музыку на полной громкости. Местным фактически запрещают пользоваться берегом, а гостям расположенного здесь туркомплекса хамят.

С жалобой в редакцию обратился Алексей Богданов. Он живет в Пяльме и вместе с компаньоном владеет небольшой базой отдыха – тут же, на берегу. Можно было бы решить, что предприниматель просто конфликтует со своим соседом. Но от действий шумной семьи страдают и другие обитатели Пяльмы.

– У меня дом расположен довольно далеко от берега. И мы пришли отдохнуть на берегу, там песок, детям очень хорошо. Но с соседнего участка доносилась музыка. Ну как доносилась – играла настолько громко, что невозможно было находиться на пляже, – рассказала жительница Пяльмы Анна. – И мы там не одни купаемся, туда многие ходят. Многие, конечно, начинают искать другие места для отдыха. То есть нас фактически выгоняли оттуда этой музыкой.

Особенную нелюбовь соседи Алексея питают именно к туристам.

– Прибыла к нам пара из Москвы, заселяется. Слышу крик с того участка: «Гости приехали!» И тут же бегут, врубают музыку на полную громкость. Люди, которые сюда приезжают, подвергаются террору. К ним подходят, говорят: вам здесь делать нечего, что вы сюда приперлись. И включают музыку. Наши гости в шоке, если честно.

В распоряжении редакции «ПТЗ говорит» – множество заявлений в правоохранительные органы и за прошлый, и за этот год. Жалуются и приезжие, и местные жители. Люди подробно описывают свои акустические страдания. Выражение «дни напролет» – не метафора. Музыка могла играть с утра до вечера, и даже тогда, когда хозяев не было дома.

Богданов скинул несколько видеозаписей. Они делал их на своем участке, и на этих роликах очень хорошо слышно, как громко орет музыка.

Несколько дней назад стало еще хуже – Дмитрий установил на дереве колонку и направил ее в сторону соседей. Интересен репертуар «мучителей»: «Ария», «AC/DC», а также мужское хоровое пение и восточные мелодии.

– Пять заявлений было написано только с начала июля, – говорит Алексей. – Один раз полиция после очередного вечернего звонка приехала в три часа ночи – брать объяснения. Мы показали им видео; полицейские, конечно, были сильно удивлены. Но это длится больше года, и абсолютно ничего не меняется.

– Ситуация для меня безысходная. Я не знаю, что мне делать, как с этим бороться.

Действия Дмитрия и Елены приводят к самым печальным последствиям. В дом, который принадлежит компаньону Богданова, приезжала его мать – гражданка Германии. После возвращения домой ей пришлось идти к врачу. Психотерапевт установила, что из-за «отдыха» в Пяльме у пожилой женщины усилилась бессонница, возник тревожный невроз и появилось депрессивное настроение.

По словам Богданова, меломанам-любителям все сходит с рук. В том числе очевидные нарушения природоохранного законодательства.

– Они построили дом прямо в озере. Даже участок нарезан в воде, это видно по кадастровой карте. Они запрещают пользоваться берегом, все перегородили. А когда наши гости выходят на берег, они выходят и отгоняют от своего забора.

Отметим, что береговая полоса в России является территорией общего пользования. Периодически (правда, очень редко) надзорные органы сражаются с заборами, перегораживающими берега карельских рек и озер. А тут – целый дом.

Конфликт заходит и на откровенно криминальную территорию. Так, в одном из заявлений описаны угрозы физической расправы в отношении Богданова. Сосед называл его крысой и обещал «разобраться по своим каналам». Это случилось в прошлом году, но никаких последствий, по нашим сведениям, не было.

Глава Пяльмы Оксана Гришина знает о противостоянии. Она считает, что это просто межличностный конфликт, однако осведомлена о многочасовых музыкальных марафонах, которые отравляют жизнь целой улицы.

– Все соседи там нормальные, жили спокойно, все было хорошо. А теперь началось… Разговаривали не единожды. Они считают, что имеют право слушать музыку днем так, как они хотят.

Знает она и о доме, который углом заходит прямиком в Онежское озеро. Но бороться с захватом береговой линии, похоже, не намерена.

– Не единожды была проверка. Они не самовольно заняли этот участок. Ну да, у них там был сарай, он был на самом берегу. И из него сделали домик.

– А так можно?

– По идее, нельзя. Но там бывал и Роспотребнадзор, и Минприроды. Все вроде как правильно у них.

Портал «Петрозаводск говорит» раздобыл телефон Дмитрия, чтобы узнать его точку зрения на происходящее. Разговоры – их было два вышли весьма странными. Сначала любитель громкой музыки предлагал журналисту приехать в Пяльму, чтобы выступить третейским судьей в споре с соседом. Обещал, что называется, «накрыть поляну». Услышав отказ, Дмитрий сменил тон. Он обвинил корреспондента в том, что тот своим звонком намеревался сделать Дмитрия «стукачом».

– Ты звонишь и говоришь: «Вы могли бы что-то рассказать?». Получается, я должен настучать на своего соседа?

– вопрошал мужчина.

То есть он пытался внушить, будто журналист оскорбил его, обратившись за комментарием. Когда корреспондент «ПТЗ говорит» отверг это предположение, Дмитрий заявил, что сам решает свои проблемы, и распрощался с журналистом, пожелав здоровья ему «и всей его родне».

В контексте ранее сказанных слов это прозвучало двусмысленно.

В общем, так и не удалось выяснить, за что именно мстят граждане, истязая соседей громкой музыкой. Алексей Богданов предполагает, что этим людям не нравится их туристический бизнес. В одном из заявлений в полицию имеется пассаж, где подруга Дмитрия требует убрать с соседнего участка детский уголок.

По словам Алексея, полицейские прямо говорят: поделать с музыкой ничего нельзя. И фактически это действительно так. То есть по закону-то привлечь соседей к ответственности за дневной шум можно, но в реальности – нет. Ну не помчится в Пяльму специалист Роспотребнадзора, вооружившись прибором для замера уровня шума. А если и помчится, это же нужно еще угадать, чтобы соседям захотелось покуражиться именно в день и час визита сотрудника. Задача эта фактически невыполнима. Более того, недавно российские депутаты решили узаконить униженное положение граждан, мечтающих о тишине и покое: в Госдуму внесен законопроект, требующий от соседей соблюдать «принцип разумного терпения».

Однако есть вещи, привлечь за которые к ответственности возможно. Например, голые прогулки на людях.

Пяльмские туристы, с которыми мы поговорили, рассказали, что Дмитрий легко может пойти купаться в чем мать родила, не смущаясь присутствием посторонних, и в том числе – детей. Один такой эпизод в присутствии несовершеннолетних имел место этим летом. Туристы говорят, будто дети были шокированы видом мужчины, а он действовал совершенно сознательно.

И вот такие развлечения находятся в ведении уже не полиции, а Следственного комитета. И если этому ведомству что-то не понравится, может последовать совсем иное наказание, нежели за громкую музыку. Совсем-совсем иное.