10 марта 2020, 18:31
Общество

Пять мостов построят в Карелии

Артур Парфенчиков рассказал, в каких населенных пунктах республики появятся новые переправы

Сразу пять новых мостов появятся в Карелии в 2020 году, рассказал Артур Парфенчиков.

«Две железобетонных переправы в Беломорском районе на дороге «Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча» возводит компания «Технострой». Оба моста планируем открыть уже в июле. Параллельно идет строительство трех переправ на дороге «Суоярви − Юстозеро (через Поросозеро) − Медвежьегорск»: через реки Тереонкоски, Журавлева и Семча. Эти объекты строители обещают завершить к августу»,

- написал глава Карелии в соцсети.

Новые переправы будут построены по ФЦП «Развитие Карелии до 2020 года». По словам Парфенчикова, в прошлом году по этой программе уже были введены в строй два моста на автодорогах «Tикша - Реболы» и «Реболы – Лендеры – государственная граница».

Ранее полиция Петрозаводска установила подозреваемого, выломавшего часть ограды на Пименовском мосту. По данным полиции, ущерб составил почти 40 тысяч рублей. По признакам кражи возбуждено уголовное дело.

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Карелия
Беломорский район
Медвежьегорский район
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Строительство
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