Пьяный вахтовик «увел» чужие велосипед и самокат

В полицию Костомукши поступило сразу два заявления о пропаже двухколесного транспорта – велосипеда и самоката. Как выяснили правоохранители, их похитил один человек. Им оказался уроженец Брянской области, приехавший в Карелию на вахту, рассказали в пресс-службе МВД.

Сначала с заявлением в полицию обратился 59-летний костомукшанин, проживающий в частном секторе. Он пояснил, что поздней ночью в дом постучался пьяный мужчина, попросившийся впустить его. Хозяин отказал. Тогда незнакомец забрал стоявший во дворе велосипед и скрылся. Ущерб составил порядка 14 тысяч рублей.

Спустя некоторое время похожую историю правоохранителям рассказала 36-летняя соседка, у которой пропал детский самокат. Женщина объяснила, что неизвестный, не попав в дом, прошел на веранду, забрал двухколесный транспорт и также скрылся. Заявительница ущерб оценила в 7 тысяч 900 рублей.

Полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее имевший проблемы с законом уроженец Брянской области, который приехал в Карелию на вахту. В содеянном он признался и показал место, куда выбросил велосипед и самокат. Похищенное было возвращено владельцам, а в отношении вахтовика возбудили уголовные дела по статье 158 «Кража» и статье 161 «Грабеж». Фото: pixabay.