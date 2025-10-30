Пьяный угонщик попытался откупиться от полиции, но пожалел

Петербуржец нарушил закон в Карелии. Его подозревают в приготовлении к даче взятки полицейским.

По версии следователей, в Костомукше 48-летний петербуржец утром 28 октября пытался угнать машину. Он был пьян. Мужчину задержали полицейские. Горе-угонщик попытался уладить вопрос и предложил 100 тысяч рублей полицейским. Правоохранители от денег отказались и отвезли мужчину в отделение. Там он попытался подкупить начальника отдела уголовного розыска, но тоже безуспешно. Правоохранители сообщили о взяточнике руководству.

Мужчина уже признал вину. Следственные мероприятия еще ведутся.