Пьяный мужчина оскорбил полицейских в больнице в Карелии

В Сортавале местный житель получил штрафы за нецензурную брань в адрес сотрудников полиции. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

По данным ведомства, в ноябре 2020 года двое стражей порядка доставили нетрезвого мужчину в Сортавальскую ЦРБ. Там горожанин оскорбил стражей порядка, обильно использовав при этом нецензурные выражения.

По этому поводу проверку проводил Следственный комитет. В возбуждении уголовного дела, однако, было отказано, поскольку не подтвердился факт публичности оскорблений.

В то же время прокуратура нашла основания для того, чтобы возбудить административные дела. В итоге суд назначил мужчине два штрафа в размере одной тысячи рублей каждый. Фото mk.ru