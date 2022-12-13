13 декабря 2022, 09:35
Пьяный гость Карелии закатил скандал в гостинице, где раньше жил
Иногороднего дебошира задержали в гостинице Сортавалы
Неизвестный мужчина пришел 12 декабря в одну из гостиниц Сортавалы и устроил дебош. Сотрудникам пришлось вызывать силовиков, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Гражданин матерился, приставал к посетителям, мешал персоналу работать. Пьяного злоумышленника задержали.
Оказалось, это 35-летний приезжий из Калининградской области. Раньше он жил в этой гостинице и почему-то решил вернуться. Дебошира доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия