Движение вверх по Правды осложнилось из-за групповой аварии

Групповая авария с участием трех машин произошла сегодня утром в районе пересечения улиц Правды и Варламова в Петрозаводске.

В результате ДТП оказалось затруднено движение. Машины, среди которых были замечены «Форд», «Фольксваген», получили механические повреждения.

Момент столкновения запечатлела камера наблюдения CityLink.

Судя по записи, один из участников движения хотела повернуть на улицу Варламова. В этот момент по Правды вверх двигался другой автомобиль. Водитель, судя по всему, чтобы избежать столкновения пытался вывернуть вправо, но влетел в машину впереди, которая отлетела еще в один автомобиль. // фото «Петрозаводск говорит»