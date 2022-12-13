Труп мужчины нашли в запертой квартире в Петрозаводске

В понедельник, 12 декабря, в 18:35 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска из полиции поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо попасть в квартиру в переулке Ругозерский, где мужчина не открывает дверь и не отвечает на звонки.

Когда пожарные прибыли, возле квартиры их уже ждали сотрудники полиции и родственники жильца. Используя шанцевый инструмент, спасатели вскрыли дверь.

К сожалению, самые худшие опасения подтвердились. Мужчина был мертв. Проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // фото: freepik.com