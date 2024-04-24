Пьяного приезжего из Приволжья задержали в кафе Карелии

В одном из кафе поселка Надвоицы 23 апреля вечером сработала тревожная сигнализация. Персонал вызвал силовиков, чтобы утихомирить дебошира, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Нетрезвый 29-летний приезжий из Кировской области вызывающе себя вел, матерился, мешал персоналу работать. Жителя Приволжского федерального округа доставили в отделение полиции.

Еще двух нетрезвых дебоширов росгвардейцы на днях задержали в Сегеже и Петрозаводске. В первом случае пьяным в общественном месте попался 40-летний местный житель. Во втором – 47-летний приезжий из поселка Кудама. // фото: Росгвардия