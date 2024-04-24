Заместителя Шойгу арестовали по делу о взятке

Суд в Москве арестовал на два месяца заместителя обороны Тимура Иванова, передает РБК. В СИЗО он пробудет до 23 июня. На такой же срок заключен под стражу другой фигурант дела – знакомый Иванова Сергей Бородин, сообщает «Интерфакс».

Иванова и Бородина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Следователи считают, что замминистра оборонного ведомства объединился с третьими лицами для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

Иванов был задержан 23 апреля. В минобороны он курировал вопросы строительства и капремонта ведомственных объектов, отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил. // фото «Петрозаводск говорит»