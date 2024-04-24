Людей с битами, пистолетом и железным прутом задержали в Петрозаводске

На днях во дворе дома на Боровой улице в Петрозаводске заметили граждан с бейсбольными битами. На место вызвали силовиков, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Когда приехали росгвардейцы и наряд ППС, они обнаружили подростка, 19-летнего горожанина и 30-летнего. Всех задержали и нашли у них две бейсбольные биты, металлический прут и травматический пистолет.

подростка передали инспектору по делам несовершеннолетних, остальных доставили в полицию. Никто не пострадал. // фото: Росгвардия