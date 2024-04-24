Молодые петрозаводчане обокрали сетевые магазины и попались

Полицейские раскрыли кражи из сетевых магазинов в Петрозаводске. В первом случае вор продавал похищенное, во втором – употреблял сам, сообщили в МВД Карелии.

Один злоумышленник планомерно обходил торговые точки в Первомайском микрорайоне и выносил оттуда бритвенные принадлежности и средства для ухода за волосами. Суммарный ущерб от его действий составил более 13 тысяч рублей.

Ранее судимого 23-летнего горожанина вычислили и задержали. Он признался, что продавал украденное.

Другой злоумышленник вынес из продуктового магазина порядка 20 банок консервированных рыбы и тушеного мяса. Ущерб составил почти пять тысяч рублей.

Когда 19-летнего вора нашли, он признался, что все продукты съел сам. Этот молодой человек прежде тоже был судим. Теперь в отношении обоих возбудили уголовные дела о кражах. // фото: freepik.com