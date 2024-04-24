Появились подробности пожара в Вилге, уничтожившего две квартиры

Стали известны подробности возгорания в жилом доме в Вилге. Пожар на улице Студенческий бульвар вспыхнул ночью 23 апреля.

Пожару был присвоен повышенный ранг. Из горящего здания эвакуировали девять человек. Деревянный восьмиквартирный дом удалось отстоять от огня. На пожаре никто не пострадал.

По сообщению прионежских огнеборцев, в результате пожара были повреждены две квартиры. Причины возгорания устанавливают. // фото VK-паблик «Отряд противопожарной службы Прионежского района»