Пьяная автоледи протаранила дерево под Петрозаводском

В ночь на 13 августа в Прионежском районе произошло ДТП, в котором пострадала молодая женщина. Об этом информирует пресс-служба ГАИ Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился на 13-м километре дороги Заозерье-Пиньгуба. Установлено, что 32-летняя водитель автомобиля Volkswagen Golf не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Инспекторы выяснили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В аварии она получила травмы. © «Петрозаводск говорит»