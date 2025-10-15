Путин в режиме телемоста открыл участок трассы А-215 в Карелии

Трасса соединяет Карелию с Ленинградской и Вологодской областями и имеет особое стратегическое значение.

Подрядчик – компания «ВАД» – завершил капремонт очередного участка – между селами Шелтозеро и Рыбрека, с 58 по 74 км. Дорога стала комфортнее и безопаснее: здесь уложили трехслойный асфальт, в населенных пунктах оборудовали освещение, пешеходные переходы и тротуары.

Старт движения по обновленной магистрали в режиме телемоста дал Президент России Владимир Путин. В церемонии открытия дорожного объекта приняли участие Глава Карелии Артур Парфенчиков, начальник федерального учреждения Упрдор «Кола» Дмитрий Джос и заместитель генерального директора АО «ВАД» Антон Абрамов.

Важнейший для нас проект! В итоге мы получим современную транспортную артерию, благодаря которой жители многих поселков Прионежского района станут ближе к столице Карелии, здесь активно идет строительство индивидуального жилья. Огромное спасибо, Владимир Владимирович за поддержку и внимание к нашему северо-западному приграничному региону,

-подчеркнул Глава республики Артур Парфенчиков.

Этот 16-ти километровый участок дороги мы вводим досрочно – на год раньше предусмотренного контрактом срока. Уверен, что он прослужит долгие годы и принесет пользу и жителям Карелии, и всей стране,

– отметил Антон Абрамов.

Сегодня вместе с Карелией в режиме телемоста открыли обновленные дороги в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Татарстан. В каждом из трех регионов одновременно, под звуки фанфар, проехали колонны строительной техники.

Разрешение Президента «на старт» получил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Благодаря системной и слаженной работе, ранней контрактации, благоприятным погодным условиям сегодня в дорожной сфере мы идем с опережением на 29 % по сравнению с прошлым годом. По итогам года построим и отремонтируем порядка 28 тыс. км дорог, что на 4 тыс. км больше 2024 года. Таких результатов мы смогли достигнуть благодаря поддержке и вниманию Президента, Правительства, содействию Минфина, работе Минтранса, федеральных и региональных властей, подрядчиков, тесной работе с сетевыми компаниями. Задач в отрасли еще очень много, но мы планомерно их решаем. Уверен, что жители Ханты-Мансийского автономного округа, республик Татарстан и Карелии, в которых сегодня Президент торжественно дал старт движению по дорожным объектам, смогут оценить положительный эффект от них. Поздравляю всех с открытием! Хорошие дороги, транспортная доступность – это действительно важное условие для комфортной жизни людей. Поэтому эту работу продолжаем,

– сказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Напомним, дорога «Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску» была передана в федеральную собственность в 2019 году. Она пролегает по западному побережью Онежского озера, обеспечивая транспортную доступность десятка населенных пунктов Прионежского района.

По территории Карелии проходит 102 км трассы А-215, обновляют ее поэтапно. Ранее подрядчик отремонтировал участки вблизи Деревянки, Педасельги, Шокши и Деревянного общей протяженностью 58 километров. Здесь также уложили сверхпрочный асфальт, в границах населенных пунктов обустроили пешеходную инфраструктуру, протянули линии освещения, оборудовали автобусные остановки.

Сейчас подрядчик приводит в нормативное состояние оставшийся до границы с Ленинградской областью отрезок в 15 км. Работы здесь завершат в 2026 году.

В планах – ремонт подъезда к Петрозаводску со стороны Деревянного. Его планируют сделать четырехполосным. Проект уже прошел государственную экспертизу.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия