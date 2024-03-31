Публикуем календарь стрижек на апрель 2024 года
Лунный календарь стрижек на апрель 2024 года подскажет, когда лучше идти в парикмахерскую, чтобы зарядиться здоровьем, привлечь космическую энергию и стать магнитом для счастливых событий.
1 апреля. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.
2 апреля. После стрижки ваше лицо станет красивее и выразительнее.
3 апреля. Новая прическа принесет в вашу жизни болезни и несчастья.
4 апреля. Сходив в парикмахерскую, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.
5 апреля. Стрижка принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.
6 апреля. С новой прической ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.
7 апреля. После парикмахерской вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.
8 апреля. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.
9 апреля. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.
10 апреля. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.
11 апреля. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.
12 апреля. Стрижка способна привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.
13 апреля. Очень хороший день, для того чтобы кардинально сменить свой облик. Новая прическа подарит вам удачу и богатство.
14 апреля. Лучше не стричься — можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.
15 апреля. Сделав новую прическу, вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.
16 апреля. Стрижка принесет яркие и незабываемые моменты счастья.
17 апреля. Не стригитесь, чтобы не привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.
18 апреля. С новой прической ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.
19 апреля. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.
20 апреля. День совершенно не подходит для посещения парикмахерской — есть опасность привлечь в вашу жизнь нежелательные события.
21 апреля. С новой прической вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.
22 апреля. Сделав стрижку, вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.
23 апреля. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.
24 апреля. Посетив парикмахера, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.
25 апреля. День неблагоприятен для стрижки — привлечете болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.
26 апреля. Не стригитесь — есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
27 апреля. После посещения парикмахерской ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.
28 апреля. День не подходит для стрижки — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.
29 апреля. С новой прической вы станете красивее и привлекательнее.
30 апреля. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег. // Фото: piqsels.com, Источник: календарь-стрижек.рф