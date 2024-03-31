Публикуем календарь стрижек на апрель 2024 года

Лунный календарь стрижек на апрель 2024 года подскажет, когда лучше идти в парикмахерскую, чтобы зарядиться здоровьем, привлечь космическую энергию и стать магнитом для счастливых событий.

1 апреля. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

2 апреля. После стрижки ваше лицо станет красивее и выразительнее.

3 апреля. Новая прическа принесет в вашу жизни болезни и несчастья.

4 апреля. Сходив в парикмахерскую, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

5 апреля. Стрижка принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

6 апреля. С новой прической ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

7 апреля. После парикмахерской вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

8 апреля. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

9 апреля. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

10 апреля. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

11 апреля. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

12 апреля. Стрижка способна привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

13 апреля. Очень хороший день, для того чтобы кардинально сменить свой облик. Новая прическа подарит вам удачу и богатство.

14 апреля. Лучше не стричься — можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

15 апреля. Сделав новую прическу, вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

16 апреля. Стрижка принесет яркие и незабываемые моменты счастья.

17 апреля. Не стригитесь, чтобы не привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

18 апреля. С новой прической ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

19 апреля. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

20 апреля. День совершенно не подходит для посещения парикмахерской — есть опасность привлечь в вашу жизнь нежелательные события.

21 апреля. С новой прической вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

22 апреля. Сделав стрижку, вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.

23 апреля. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

24 апреля. Посетив парикмахера, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

25 апреля. День неблагоприятен для стрижки — привлечете болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.

26 апреля. Не стригитесь — есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

27 апреля. После посещения парикмахерской ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.

28 апреля. День не подходит для стрижки — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

29 апреля. С новой прической вы станете красивее и привлекательнее.

30 апреля. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег. // Фото: piqsels.com, Источник: календарь-стрижек.рф