Провал образовался на детской площадке на Древлянке

Гигантская дыра образовалась на детской площадке в Петрозаводске. О дыре глубиной в два метра на Березовой аллее в районе домов №21 и 23 сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

«Между домами на детской площадке на зеленой зоне около люка канализации провал грунта глубиной 2м»,

- сказано в сообщении ЕДДС.

Информацию перенаправили коммунальщикам для проверки и реагирования.

Ранее горожане сообщали о другой дыре на детской площадке на улице Луначарского, 16-а. (фото unsplash.com, Markus Spiske)