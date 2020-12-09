Пропавший в Карелии пассажир поезда «Мурманск-Москва» найден

Пассажир поезда «Мурманск-Москва», пропавший 4 декабря в Карелии, найден. С ним все в порядке. Об этом сообщил руководитель поисково-спасательного отряда «Доброспас» Алексей Глушков.

Мужчина выехал из Мурманска 3 декабря, но до столицы не доехал. Последний раз он выходил на связь 4 декабря в 15:10 на стоянке в Петрозаводске, с того момента о его судьбе ничего не было известно.

Сегодня утром пассажир был объявлен в розыск. О том, что в итоге с ним случилось, и при каких обстоятельствах мужчина был найден, не сообщается. Фото kojaro.com