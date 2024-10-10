Промозглая осенняя погода ожидает сегодня жителей Карелии

Сегодня, 10 октября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь. Ветер юго-восточный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха +3 ,+5°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. На большей части умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха +2, +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0+3, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже 0+3, пасмурно, дождь.

В Сортавале +5+8, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»