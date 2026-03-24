Прокуратура обязала районную власть Карелии купить автобус

Текст: Елена Малишевская, фото: администрация Лоухского района, депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин

Лоухский район — одна из тех территорий Карелии, на которых непонятно как еще живут люди. Магазины во многих поселках уже давно закрылись. Водовозная машина на ладан дышит. Регулярного транспортного сообщения нет. Почта разваливается. Да, население района небольшое — по последним данным, чуть больше десяти тысяч человек. Однако территория огромная — самая большая из районов республики, простирается от Белого моря до границы с Финляндией во всю ширину Карелии. Жить на такой территории без рейсовых автобусов просто немыслимо.

После обращений жителей Лоухского района, в том числе, в Законодательное собрание Карелии, прокуратура провела проверку и выявила нарушения законодательства в сфере торгового и транспортного обслуживания населения в целом ряде поселков. Нижняя Пулонга, Хетоламбино, Софпорог, Новый Софпорог, Чкаловский, станция Боярская — жители этих населенных пунктов не могут ни купить продукты и предметы первой необходимости, ни выехать за ними в районный центр, если в семье нет своей машины. Магазинов нет, автобусов тоже.

«Решением Лоухского районного суда от 10.07.2025 удовлетворены исковые требования прокурора о возложении на администрацию района организовать транспортное и торговое обслуживание населения в срок до 31.12.2025. В связи с неисполнением решения суда в установленный срок 27.02.2026 возбуждено исполнительное производство»,

- сообщает первый заместитель прокурора Карелии Сергей Спиридонов.

То есть несмотря на судебные решения, автобусных рейсов как не было, так и нет. Автолавки тоже никто не закупил. Но есть и хорошая новость: из бюджета Карелии выделены деньги на покупку автобуса для Лоухского района.

«В результате прокурорского вмешательства на 2026 год бюджету Лоухского района из бюджета республики выделено 10 млн рублей на приобретение транспорта для осуществления пассажирских перевозок, в том числе, в указанные в обращении населенные пункты, что позволит частично компенсировать отсутствие стационарной торговли. В настоящее время администрацией района рассматриваются коммерческие предложения на закупку автобуса»,

- говорится в официальном ответе прокуратуры Карелии.

Если по поводу рейсового автобуса забрезжил свет в конце тоннеля, то новую водовозку жителям поселков Лоухского района пока никто не обещает. Когда окончательно сломается старая, останутся без воды. А жива водовозная машина, как следует из обращения в Заксобрание, только стараниями ее водителя.

В поселке Софпорог также ждут новой мобильной почты. Старую уже основательно проели крысы, здание готово рухнуть, впрочем, как и уличные туалеты, куда работники почты вынуждены бегать в любое время года.

«По информации администрации, на территории Софпорога имеется земельный участок, находящийся в собственности Республики Карелия, возможный к использованию для строительства быстровозводимой конструкции в целях размещения отделения почтовой связи. Земельный участок находится в центральной части поселка около федеральной трассы Р-21 (к северу от земельного участка с кадастровым номером 10:18:0030104:72)»,

- сообщает прокуратура Карелии.

Надзорное ведомство отмечает, что Управлением федеральной почтовой связи Республики Карелия прорабатывается вопрос включения отделения почты в поселке Софпорог в программу модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях, на период 2021- 2030 годы.

Пока это все обещания. Таких обещаний жители Лоухского района видели немало. Напомним, Лоухский район Карелии включен в Арктическую зону Российской Федерации (АЗРФ) и имеет приоритеты в разных сферах: экономике, социальной сфере, инфраструктуре и экологии.