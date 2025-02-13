Прокуратура Карелии проверяет новые тарифы на электроэнергию

Прокуратура Карелии начала проверку законности установления объемов потребления электроэнергии и распределения потребителей по группам в рамках регулируемых тарифов. Поводом для проведения надзорных мероприятий стали данные мониторинга СМИ и обращения граждан, поступившие в ведомство.

По итогам проверки будет принято решение о необходимости мер прокурорского реагирования. В прокуратуре подчеркнули, что регулируемые тарифы на электроэнергию утверждены Государственным комитетом Карелии по ценам и тарифам в соответствии с требованиями правительства Российской Федерации.

В связи с этим законность самих тарифов не оспаривается. Однако надзорное ведомство намерено изучить порядок определения объемов потребления и подход к дифференциации потребителей, которые могут быть пересмотрены. // фото: pixabay.com