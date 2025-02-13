В паданской амбулатории заменили старые окна на современные

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о завершении ремонта в амбулатории села Паданы Медвежьегорского района. На своей странице в социальной сети министр рассказал, что в здании заменили старые деревянные окна на современные пластиковые, которые отличаются энергосберегающими свойствами.

По словам медицинских работников и пациентов, в амбулатории стало значительно теплее и светлее. Учреждение обслуживает 839 взрослых и 69 детей.

Охлопков также отметил, что в текущем году в Медвежьегорском районе планируется отремонтировать амбулаторию в Шуньге и фельдшерско-акушерские пункты в поселках Сергиево и Ламбасручей. Работы в Шуньге и Ламбасручье уже начались. Все ремонтные мероприятия проводятся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, что в прошлом году по этой же программе в районе были отремонтированы врачебная амбулатория в поселке Челмужи и ФАПы в Сосновке и Шалговааре. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте