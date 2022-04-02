Прокуратура Карелии проверит обстоятельства аварии автобуса с детьми

Прокуратура Карелии организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, перевозившего детей, в Пудожском районе.

Предварительно установлено, что 1 апреля 2022 года на трассе на расстоянии 3 километров от г. Пудож произошло дорожно-транспортное происшествие: занос и последующее опрокидывание на бок автобуса «Хендай».

Предварительное причиной ДТП является несоблюдение скоростного режима в имеющихся дорожных условиях.

В автобусе находилась спортивная команда по вольной борьбе, состоящая из 19 несовершеннолетних, а также двое взрослых сопровождающих. Автобус совершал рейс из г. Северодвинска Архангельской области в г. Кондопога.

Все дети были направлены в ГБУ РК «Пудожская ЦРБ» для проведения осмотра.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований, предъявляемых к организованным перевозкам детей и содержанию автомобильных дорог. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре.

Напомним, вчера автобус с 19-ю несовершеннолетними перевернулся в Пудожском районе.

Позднее министр здравоохранения Карелии рассказал, какие травмы получили дети.

Глава следкома России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль ход проверки обстоятельств ДТП с группой детей из Архангельской области. // Фото: пресс-центр МЧС по РК.