Следователи назвали предварительную причину ЧП с детьми в Карелии

Следователи выясняют обстоятельства аварии с автобусом в Пудожском районе. В пятницу вечером автобус с детьми из Архангельской области попал в ДТП. По сообщению Следкома, водитель при выполнении поворота не справился с управлением, автобус съехал на обочину и опрокинулся на бок.

Предварительной причиной аварии в ведомстве назвали скользкую дорогу. Четверо детей доставили на обследование в Медвежьегорскую ЦРБ. По сообщению СУ СК, остальным пассажирам вред здоровью не причинен. Тем не менее министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщал, что у семерых детей отмечены ушибы и ссадины. Всего в автобусе находились 19 несовершеннолетних спортсменов.

Карельские следователи организовали проверку после случившегося.

«По данному факту следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия организована доследственная проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,

- прокомментировали в республиканском СУ СК.



Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проведение проверки, а также принятое по ее результатам решение. (фото пресс-центр МЧС по РК)