Охлопков рассказал, какие травмы получили попавшие в аварию дети

Руководитель регионального Минздрава Михаил Охлопков рассказал в своем аккаунте о состоянии детей, попавших в аварию сегодня вечером в Пудожском районе. Возраст детей – от 9 до 14.

Четырех детей отправили в Медвежьегорскую ЦРБ, еще восемь детей после обследования медиками в медицинской помощи не нуждаются. Их разместили в гостинице «Уют» в Пудоже. Еще у семерых подростков зафиксированы ушибы и ссадины. Сейчас их осматривают медики. Сопровождавшие группу детей из Архангельской области взрослые и водитель за медицинской помощью не обращались.

По словам карельского министра, из Детской республиканской больницы также выехала бригада врачей. Михаил Охлопков также сообщил, что главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов выразил готовность направить бригаду врачей.

Напомним, 19 детей возвращались с соревнований в Кондопоге, в пути их автобус попал в аварию. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. (фото pixabay.com, orzalaga)